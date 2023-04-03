Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine ilişkin “Amerika’ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Bağcılar'da gerçekleştirdiği toplu hizmet töreni sonrasında Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabb’imin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir" diye konuştu.