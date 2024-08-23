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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. ADIYAMAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

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