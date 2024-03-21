Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’den övgü ile bahsederek, “Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret ve tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim, pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, el ele vatandaşları selamladı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde il il gezen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştirdi.

Kayserililerin yoğun katılım gösterdiği Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Büyük Kayseri Mitingi’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önceki dönem bakanlardan Taner Yıldız, Yalçın Akdoğan, Cumhur İttifakı Kayseri Milletvekilleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kurucu Üyesi Sadık Yakut, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitaplarını gerçekleştirmek üzere sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkan Üzüm ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ile el ele Kayserilileri selamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Sevgili Kayserililer, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı, Kayseri ile birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

“KAYSERİ DEDİĞİN YİĞİT KALESİ, ÇANAKKALE’NİN ASLANIYIZ”

Kayseri’nin yüzlerce yıllık sanat, ilim, ticaret merkezi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri dediğin yiğit kalesi, Çanakkale’nin aslanıyız, Sakarya harbinde şehit lisesi, ay yıldız aşkının destanıyız biz. Başımızın tacı, iftiharımız, Selçuklu’nun nakış gibi işlediği yüzlerce yıllık sanat, ilim, ticaret merkezi Kayseri’de bugün bir kez daha sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’nin konumuna ve önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç yorulmadan bu yolda beraber yürüyeceğiz. Şehirler içinde Kayseri’nin özel bir yeri var. Burası Mimar Sinan’ı, Gevher Nesibe Hatun’u, Kadı Burhaneddin’i yetiştiren şehir, burası Seyrani baba gibi halk ve Hak âşıklarının şehri, burası gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.”

“31 MART’TA DEMOKRASİ SAFIMIZI BİR KEZ DAHA SIKLAŞTIRACAĞIZ”

31 Mart’ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi, bu seçimde Cumhur İttifakı’na, milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 65’i aşkın, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 68’i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart’ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı bir kez daha sıklaştıracağız. Kayseri, vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNKÜ TOPLANTIDA KARŞIMDA 75 BİN KİŞİLİK BİR RAKAM VAR”

Büyük Kayseri Mitingi’ne 75 bin kişinin katıldığını duyuran Erdoğan, “Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin kişilik bir rakam var. Siz diyeceksiniz ki bu da yetmez. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz, 31 Mart’a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri’de ana kademe durmak yok, kadın kolları durmak yok, gençler durmak yok ve inşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda herhalde gereğini yapmamızı isteyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’NİN YAPTIĞI ÖNCÜLÜĞÜN ÇOK BÜYÜK PAYI VARDIR”

Çalışmanın, üretmenin, kazanmanın, bölüşmenin manasını en iyi Kayseri’nin bileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim, pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Bugün Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamı üretip, ihraç edebiliyorsa bunda Kayseri’nin yaptığı öncülüğün çok büyük payı vardır. Bugün insanlarımız ticaret yapmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını arşınlıyorsa burada Kayseri’nin büyük bir payı vardır. Biz de Kayseri’den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

“EMEKLİLERE KAYSERİ’DEN GÜZEL HABER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere de Kayseri’den güzel bir haber vererek, “Biliyorsunuz ilk kez 2017’de emeklilerimize banka promosyonu uygulanmasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bugünkü promosyon ödemesi miktarlarını, alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler” ifadelerinde bulundu.

“31 MART’I MİLLİ İRADE BAYRAMI HALİNE GETİRECEK İLK İŞARETİ REKORLARIN REKORUYLA KAYSERİ’DEN BEKLİYORUZ”

Kayseri’den rekor oy sözü isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kayseri, başı Erciyes’in yüceleri gibi dik Kayseri, gönlü Yamula gölü gibi dingin Kayseri, ruhu alimleri, arifleri gibi zengin Kayseri, 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart’ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kayseri ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleri ile boyamaya var mıyız? Ramazan’ın bayramı gelmeden 31 Mart’ı milli irade bayramı haline getirecek ilk işareti rekorların rekoruyla Kayseri’den bekliyoruz. Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri, eser ve hizmet siyasetimizi en iyi takdir edecek şehirdir. Kayseri, açtığımız okulların, faaliyete geçirdiğimiz hastanelerin, inşa ettiğimiz yolların, barajların, konutların, tesislerin ne işe yaradığını gayet iyi bilir. Kayseri’ye 21 yılda 171 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren projesinden Havalimanı Yeni Terminal Binası’na kadar birçok projeden bahsederek, mitingde yapılan hizmet ve yatırımların yer aldığı tanıtım videosunu Kayserililer ile birlikte izledi.

31 Mart sonrası çok farklı bir şekilde ‘Yeniden Kayseri’ diyeceklerini söyleyen Erdoğan, “Allah’ın izniyle 31 Mart’tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle, cumhurbaşkanı yanınızda, belediyeler yanınızda ve gümbür gümbür çok daha farklı, yeniden Kayseri diyeceğiz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkan Üzüm ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, el ele vatandaşları selamladı.