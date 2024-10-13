Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.