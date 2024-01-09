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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda yaralanan Fatih Cami İmamı Galip Usta ile görüştü

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurum, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yaralı Usta ile görüştürdü.

Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz. pic.twitter.com/sxU05nZKbf — Murat KURUM (@murat_kurum) January 9, 2024

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta ile selamlaşarak,"Hocam geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah, Rabb'im yâr ve yardımcımız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Cami İmamı Usta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rabb'im sizi muhafaza etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im beterinden de korusun inşallah, Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabb'im şifalar versin inşallah." diyerek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den Usta'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Prof. Dr. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bilgide, "Sayın hocamızın durumu iyi, dün bir bıçak yaralanması olmuş, öldürücü bir yere gelecek şekilde saldırı olmuş, yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir şey çıkmamış. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen burada (yoğun bakım) durur. Yarından itibaren de inşallah normal servise alacağız hocamızı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Özdemir'e teşekkür ederek, "İsabetli olan neyse onu tabii yapmakta fayda var. Rabb'im şifalar versin." dedi.