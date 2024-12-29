Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ile Güney Kore halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1873376656485974245