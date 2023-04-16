Kocaeli Şehir Hastanesi ve onlarca projenin açılışı için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini coşkuyla karşılayan Kocaeli halkına teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kocaeli’ye gelerek Kocaeli Şehir Hastanesi ve yanında kurumlar tarafından hayata geçirilen 2,3 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdi.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan gerçekleştirdiği açılış sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kocaeli halkına teşekkür etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli’nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum. Teşekkürler Kocaeli” ifadelerini kullandı.