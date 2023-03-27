Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli ve özgün oalrak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı önünde çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde, Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.