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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan millî tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'a düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan millî tenisçi Zeynep Sönmez’i sosyal meyda hesabından tebrik etti.

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