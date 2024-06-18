Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" dedi. Erdoğan, konuşmasında, "Muhalefet, suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmeli" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

"MUHALEFET, SUÇLAYICI İFADELERLE SİYASET YAPMA ALIŞKANLIĞINI SÜRATLE TERK ETMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde rekor oy oranlarıyla şahsına ve Cumhur İttiifakı'na verdiği Türkiye'yi yönetme vazifesini layıkıyla yerine getirdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Burada şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlamakta fayda görüyorum. Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken Avrupası'ndan Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin, farklı partiler arasında süregiden bir 'yıpratma savaşı' olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin, haksız ithamlarla iftiralarla siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını, süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık farklı bir üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hâkim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Kurban Bayramı'nın böyle bir iklimin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Sizlerden de siyasi faaliyetlerinizi bu anlayışla yürütmenizi bekliyorum."