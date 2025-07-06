Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için derin üzüntüsünü ifade etti. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan askerlerden bazılarının şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavisi devam eden askerler için de acil şifa temennisinde bulundu.