Bursa İnegöl'ün kırsalında üst yapı yatırımları sürüyor Bursa İnegöl'ün kırsalında üst yapı yatırımları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımında bulundu.ANKARA (İGFA) -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1742994588145426768