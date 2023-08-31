Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada "Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin hürriyet sevdasının timsali olan, Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Vatan toprağını canları pahasına miras bırakan aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekasını, milletimizin huzur ve esenliğini temin için fedakârca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize Rabb'imden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dün Ankara'da Kara Harp Okulu'nun Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne iştirak ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada Harbiyelilerimizin ve dünyanın 15 farklı ülkesinden gelen misafir öğrencilerimizin mezuniyet sevincini paylaştık. Ardından yine büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramımızı kutladık." diye konuştu.

Bu topraklardaki 1000 yıllık tarih içinde yeni bir başlangıcı ifade eden Cumhuriyet'i sadece konserlere ve görsel şölenlere boğmanın doğru bir yaklaşım olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl mesele anma etkinliklerini aynı zamanda Cumhuriyet'in temsil ettiği değerleri anlama, bu vesileyle milletçe büyük bir coşkuyla geleceğe yürümektir. Bu önemli yıl dönümlerini milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirebilmektir. Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında da gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini son olarak 15 Temmuz'da hep beraber bir kez daha gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önce büyük güçlerin rekabet alanı olan bölgemiz, bugün de aynı mücadelelere sahne oluyor. Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim ve müfredat bakımından yenilenen, daha modern ve sivil bir yapıya kavuşan Deniz Harp Okulu'nun başarı grafiğinin sürekli yükseldiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü sonrasında hayata geçirdikleri reformların burada da meyvesini verdiğini belirtti.

Savunma sanayi alanından atılan adımların millete güven aşılarken hasımların yüreklerine korku saldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilere de "Değerli teğmenlerimiz, bugün teorik ve pratik eğitimlerinizi tamamlıyor, yeni bir hayata yelken açıyorsunuz. Deniz Kuvvetlerimizin şerefli birer subayı olarak, daha nice seneler boyunca devletimize, ülkemize ve milletimize aşkla hizmet edeceksiniz. Her birinin adı milletimizin gönlüne nakşolmuş kaptan-ı deryalardan size ulaşan vazife bayrağını sizler de sonraki nesillere gururla devredeceksiniz. Emanet aldığınız bu aziz mirası hakkıyla taşıyarak en güzel şekilde teslim edeceğinize yürekten inanıyorum." diye seslendi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, teğmenlere, ailelerinin hayır dualarını almaları, milli manevi değerlere sahip çıkmaları, her zaman seçilmiş milli iradenin emrinde olmaları ve Türk milletine hizmet etmeleri tavsiyelerinde bulundu.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul birincisi olan Teğmen Ömer Faruk Çil'e diplomasını verdi.