Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Sinirlioğlu için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1865053594724012320