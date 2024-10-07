Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, partinin Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.