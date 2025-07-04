Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17’nci Zirvesi’nde, bölgesel ticaretin artırılması, turizm işbirliği ve Filistin davasına destek mesajları verdi. Erdoğan, Şuşa’nın 2026 Turizm Başkenti seçilmesini kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 17’nci Zirvesi’ne katılarak, bölgesel işbirliği ve küresel meselelere dair önemli mesajlar verdi.

Ülkedeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zirve kapsamında, 1 Temmuz’dan itibaren kadın, gençlik ve iş forumlarının düzenlendiğini belirten Erdoğan, bu etkinliklerin bölge ülkeleri için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini EİT ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Bölgesel ticaret hacmini 100 milyar doların üzerine çıkarmak için ortak adımlar atılması gerektiğini belirten Erdoğan, “Ekonomik İş Birliğinin Stratejik Hedefleri 2035 Belgesi, önümüzdeki on yılı şekillendirecek bir yol haritası sunacak” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1941205455310815513

TURİZMDE İŞBİRLİĞİ VE ŞUŞA’YA TEBRİK

Turizm alanındaki işbirliğinin EİT için önemli bir görev olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da düzenlenen 6’ncı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan kararların yol gösterici olacağına inandığını belirtirken, Şuşa’nın 2026 EİT Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Azerbaycan halkını tebrik etti.

Paylaşımında bölgesel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırgan politikalarının bölge huzurunu tehdit ettiğini vurguladı.

“Ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz" diyen Erdoğan, "Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle Filistin’e destek mesajı verdi. Erdoğan, zirvede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da selamlayarak, EİT’nin 2012’den beri gözlemci üyesi olan KKTC’ye yönelik haksız izolasyonlara dikkat çekti. Teşkilatın, Kıbrıs Türkü ile dayanışmasını artırarak sürdüreceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, konuşmasını, EİT’nin ticaretten enerjiye, çevreden turizme geniş bir yelpazede sahip olduğu potansiyeli değerlendirme çağrısıyla tamamladı.