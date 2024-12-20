Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda D-8 Zirvesi'ne ilişkin temasları video ile özetledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf