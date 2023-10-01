Türkiye’yi 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmanın öncelikli sorumluluklarından olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Yeni Anayasa vurgusu yapan Erdoğan, terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceklerinin de altını çizdi.ANKARA (İGFA) - 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Kapısı önünde kendisini karşılayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.

Erdoğan, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşması yaptı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

"Hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz destanı bu bakımdan bir dönüm noktasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem ve fırsat var. Yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmaktır bu. Salondaki başkanlık kürsüsünün arkasında yazan "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünün hakkını ancak bu şekilde verebiliriz. 41 yıllık tarihinde irili ufaklı değişiklikle yamalı bohçaya dönen anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Esasen yeni anayasa meselesi 10 seneyi aşkın süredir ülke gündemindedir. Hatta yarım kalmış olsa da adımlar oldu. Cumhur ittifakı olarak 2021'de kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından siyasi partileri davet ettik ama karşılık bulmadı davetimiz. Şikayet edenler konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Ümidimizi kaybetmedik. Her anayasanın ayrı hikayesi var. Bugün ülkemizin şartlarını ilk defa demokratik işleyişinin bir anaysa hazırlamaya uygun olduğuna inanıyoruz. Türk demokrasinin olgunluk seviyesi, 60 darbesi ile başlayan kötü geleneği sona erdirmeye yeterlidir" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı anayasasına kavuşturmak için her türlü kolaylığı gösteriyor, her türlü uzlaşmaya açık davrandıklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, milletimizin hayali olan yeni bir anayasayı hak ediyor. Biz de diyoruz ki bu özlemi daha fazla geciktirmeyelim, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yeni anayasayla taçlandıralım" dedi.

Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa çalışmaları için diğer partilerden de aynı yaklaşımı beklediklerini kaydetti.

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu sabah 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırğınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır" dedi.

"BİZ AB'YE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTTUK"

Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk, onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler. AB'nin ülkemize yönelik tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Ortaya koyduklartı ilekleri süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar.

Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den bir beklentimiz yok. Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz.