30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürdüklerini belirtirken, "Bugün dünden daha güçlü, yarın çok daha güçlü olacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirterek, "Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır. Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir" dedi.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz" diyen Erdoğan, "Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan mesajında, İstiklal Harbi’yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye'nin barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacağını ifade ederek, "Bu düşüncelerle Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.