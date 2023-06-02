Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti esnasında bir araya geldiği vatandaşların kendisinden talep ettikleri hediyeleri alarak sahiplerine takdim etti.MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep edilen hediyelerin vatandaşlara teslim edilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesinde bir program düzenlendi.

Düzenlenen programda hediyeleri takdim eden Başkan Gürkan,“Cumhurbaşkanımız bu taleplerle ilgili bize görev verdi. Bu görev muhaceresi içerisinde çocuklarımızın talep ve isteklerini aldık. Sizlerin taleplerini yerine getirme noktasında arkadaşlarımız gereğini yapmışlar. Bisiklet isteyen arkadaşlarımıza bisiklet, tablet isteyen arkadaşlarımıza da tabletlerini aldık. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeminini ederek, görevine tekrardan devam edecek. Cumhurbaşkanımızın adına hediyelerinizi sizlere takdim edeceğim. Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini 28 Mayıs’ta gösterdiniz. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.

"Rabia kızımız Cumhurbaşkanımızdan bisiklet istemiş, kızımıza bisikletini takdim ediyoruz" diyen Başkan Gürkan, "Reyhan ve Meryem kızlarımızın kırtasiye malzemesine ihtiyacı varmış, kızlarımıza da kitaplarını teslim ediyoruz. Osman evladımız ve Erkan kardeşimiz de tabletlerini güzel günlerde kullansınlar” diye konuştu.