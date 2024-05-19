Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri olduğunu belirterek, sporcular arasındaki samimi diyaloglar renkli anlara da yol açtı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı olan gençlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporculardan madalya sözü aldı. Buluşma, Erdoğan ile sporcular arasındaki diyaloglar ve genç müzisyenlerin performansıyla renklendi.

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.

“SİZİ DÜNYA YENEMEDİ, BEN NASIL YENEYİM?”

Sporcuların uluslararası başarıları arttıkça gençlerimiz spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladığını belirten Erdoğan, Masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi" sözlerine "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap vermesi salonda bulunanları güldürdü.

Söz konusu samimi diyaloga ilişkin kesiti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştı.