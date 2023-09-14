Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği temasların ikinci gününde, Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve bölgesel çatışmalar gibi sebeplerle gıda erişimi ve gıda arz güvenliğinin önemini her geçen gün arttığını belirterek, bu nedenle Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin potansiyelini artırmayı ve Kıbrıs Türkleri’ne destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

KKTC'de Su ve Toprak Kaynakları Master Planı tanıtımına katılan Yılmaz, Türkiye’den KKTC’ye su iletiminin KKTC’nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Suya erişimde yaşanan zorlukları aşmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda KKTC Su Temin Projesi’ni başlattıklarını hatırlatan Yılmaz, şimdi ise KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Çalışması’nı hayata geçirerek, su temini ve enerji konularında uzun vadeli zorlukların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Projenin tamamlandığında, ekilebilir alanların yüzde 74’ünün sulamaya açılacağını ve yerli üretim ile istihdamın artacağını ifade eden Yılmaz, böylece KKTC’nin Doğu Akdeniz’de istikrar havzası olma niteliğinin daha da güçleneceğini söyledi.

Yılmaz, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı çalışmalarının başarılı olmasını dileyerek, projeye emeği geçen Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC Başbakanlığı ve Tarım ile Doğal Kaynaklar Bakanlığı dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.