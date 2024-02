Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak için ziyaret ettiği Manisa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden övgüyle bahsetti.MANİSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bütçesinin yüzde 40’ını yatırıma ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekten bir belediyecilik örneği. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 1060 büyük projeyi hayata geçiren Başkanımız Cengiz Ergün ile Cumhur İttifakı olarak yola devam diyoruz. Ve inşallah bu tecrübesiyle ve enerjisiyle Başkanımız, bu projelerin sayısını çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. İki yeni içme suyu barajından, raylı ulaşım sistemine yeni otobüs terminallerinden Manisa'nın cazibe vitrini olacak Spor Adası projesine her yaştan Manisalı için Cengiz Bey'in projeleri, yol haritası belli ve yeni döneme çok hazırlıklı. Bunu da biz de elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı ilçe başkanları katıldı.

BÜTÇENİN YÜZDE 40’INI YATIRIMA AYIRAN, ÖRNEK BİR BELEDİYE

Toplantıda konuşan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte bir yerel seçimimiz var. Cumhur İttifakı, Manisa'yı Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin örnek şehirlerinden biri olarak görüyor ve bu anlamda Mart seçimlerine de hazırız, kararlıyız diyoruz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik iş dünyasıyla birlikte. Gerçekten örnek bir belediyecilik. Bütçesinin yüzde 40’ını yatırma ayıran bir belediye. Şimdi gerçek belediyecilik nedir derseniz ben şöyle tarif ediyorum. Amacı doğrultusunda belediye imkanlarını, kaynaklarını kullanmak ve bunu da verimli bir şekilde kullanmak. Manisa bunun güzel örneklerinden, bunu daha da üst seviyelere çıkaracak inşallah. Herkes bilir bizim siyasetimiz ideoloji siyaseti değil, laf siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. Bu merkezde de böyledir, yerelde de böyledir. Gerçek belediyeciliği esas alan Cumhur İttifakı'nın tutarlı ittifakıyla, ilkeli ittifakıyla yolumuza devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz şuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı kazandığı zaman sadece bir kesim kazanmış olmayacak, tüm toplum kazanacak. Bize oy versin vermesin her vatandaşımıza hizmet etmeye sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir olarak ilçe belediyeleri olarak ve merkezi idare olarak uyum içinde aynı anlayış içinde aynı zihniyet içinde hizmet odaklı bir anlayış içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki takdir milletimizindir. Milletimiz bu yetkiyi verdiği sürece biz de milletimize hizmetkar olmaktan hiçbir zaman uzak durmayacağız. Cumhurbaşkanımız hep altını çiziyor. Biz bu halka efendilik yapmak için gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik diyor. Dolayısıyla yerelde merkezde aynı anlayışla insanı odağına alan, insanı yaşat ki devlet yaşasın zihniyeti içinde bir belediyeciliği de devam ettireceğiz” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI ADAYIMIZ CENGİZ BEY’İN YANINDAYIZ’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasının devamında, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizin önüne, şehirlerimizin önüne yeni bir ufuk, yeni bir vizyon koyma gayreti içindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde 1060 büyük projeyi hayata geçiren Başkan Cengiz Ergün ile Cumhur İttifakı olarak yola devam diyoruz. Ve inşallah bu tecrübesiyle ve enerjisiyle Başkanımız, bu projelerin sayısını çok daha yüksek seviyelere çıkaracak. Huzurunuzda kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle kaynakları yatırımlara odaklamasından dolayı çok takdir ettiğimizi de belirtmek istiyorum. İki yeni içme suyu barajından, raylı ulaşım sistemine yeni otobüs terminalinden Manisa'nın cazibe vitrini olacak Spor Adası projesine her yaştan Manisalı için Cengiz Bey'in projeleri, yol haritası belli ve yeni döneme çok hazırlıklı. Bunu da biz elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 31 Mart akşamı desteklerinizle Manisa haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istiyoruz. İnşallah, milletimizin takdiriyle bunu başarırız. Başka hesaplar peşinde koşmadan sadece hizmet edecek her anınızda hep yanınızda olacak ehil isimleri belediye başkan adaylarımız olarak belirlemiş durumdayız. Yeni belediye başkan adaylarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Hazırlıklarını görüyoruz ve kararlıyız. İnşallah milletimizin desteğiyle kazanacağız, yolumuza devam edeceğiz. Ben gerek Büyükşehir gerek ilçe adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Desteğinize, duanıza talibiz diyorum” ifadelerini kullandı.