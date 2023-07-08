Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’ncüsü düzenlenen İdil Biret Müzik Festivalinin ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisi oldu.

MUĞLA (İGFA) - Festivalin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Cumhuriyetimizin 100. Yılı çok önemli. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmalıyız. Böylelikle Cumhuriyeti demokrasiyle, bilimle, kalkınmayla taçlandırmamız gerekiyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4.İdil Biret Müzik Festivali 7 Temmuz’da başladı. Prof. Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayan ve 10 Temmuz günü sona erecek olan festival bu yıl Cumhuriyet’in 100.yılı başlığında gerçekleştirildi. Festivalde kariyerlerini yurt dışında devam eden dört genç müzisyen sahne aldı.

İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivali olan ve her yıl büyük ilgi gören festivalde bu yıl kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşiyor. Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşti. Açılış konserinde Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 10. yıl marşı, Mozart’ın 20. Piyano konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun'un konser aryalarından seçmeler seslendirildi.