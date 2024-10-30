Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Atatürk’ün sevdiği şarkıları İzmit Cumhuriyet Bulvarında çaldı KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile birçok farklı etkinliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Atatürk’ün sevdiği şarkıları İzmit Cumhuriyet Bulvarında çaldı.

BÜYÜKŞEHİR BANDOSUNDAN MUHTEŞEM KONSER

İzmit Cumhuriyet Bulvarında gerçekleşen muhteşem konserde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalındı. Vatandaşların marş ve şarkı parçalarına tempo tutarak eşlik ettiği konsere 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösterdi.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR ÇALINDI

Konser kapsamında Büyükşehir Bando Takımı, 29 Ekim Marşı, Hoş Gelişler Ola, Efelerin Efesi, Harman Dalı, Eğilmez Başım, Bülbülüm Altın Kafeste, Çökertme, Havada Bulut Yok, Kırmızı Gülün Alı Var ve Dayler Dayler adlı parçaları çaldı. Ayrıca konserde zeybekler de oynadı.