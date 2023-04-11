Kuyumcuya gelen 4 kişi kepenk kilidini kırarak girerek içeride bulunan 4 kilogram altını alarak kaçtı. Yaşana o anlar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 04.45’te Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Araç ile kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi ellerindeki aletlerle kepenk kilidini kırdı. Şüpheliler vitrinde bulunan altınları ve diğer altınları yanlarında getirdiği çuvallara doldurmaya başladı. Şüpheliler alarm devreye girince panik yaparak kaçtı. Yaşana o anlar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.