Karabük Cumhuriyet Savcılığı, iş vaadiyle dolandırıcılık operasyonu çerçevesinde yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2022/2745 sayılı dosyası bünyesinde il merkezi ve ilçelerde meydana gelen ‘işe sokma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde dosya şüphelisi H.T hakkında yapılan arama ve el koyma işlemlerinden ve alınan beyanlardan sonra şüphelinin 02/11/2022 tarihinde tutuklandığı, hali hazırda 70 mağdurun bulunduğu, şüphelinin ikametinde yapılan aramalar neticesi çok sayıda mağdura ilişkin lisans diploma fotokopileri, adli sicil sabıka kayıtları, vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopileri vb. belgelerin ele geçirildiği, olaya ilişkin bilgisi olan şahısların da tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı, 09/01/2023 tarihinde dijital inceleme sonuçlarının tamamlandığı, şüphelinin üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun üst sınırının 10 yıl olduğu, dosyadaki farklı mağdur sayısının 70 olduğu, şüpheli şahsın müdafiileri tarafından şahsın Ceza İnfaz Kurumunda hayatını idame ettiremeyeceğinden tahliye talebinde bulunulduğu, mevzuat gereği Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinden alınan ilk rapor sonucu nihai rapor için şüphelinin Ceza İnfaz Kurumunda hayatını idame ettirip ettirmeyeceğinin tespiti yönünden Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu, kişi ambulansla İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, buradan alınan 30/01/2023 tarihli raporla talep edilen yeni tetkikler sonrası yeniden sevkinin talep edildiği, kişinin ambulansla verilen randevuyla tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, yazılan yeni rapor talebi akabinde Adli Tıp Kurumunun 21/03/2023 tarihli raporunda şahsın Ceza İnfaz Kurumunda kalmasında bir engel olmadığının rapor edildiği, şüpheli yönünden soruşturma işlemlerinin hali hazırda devam ettiği hususunu kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.