Cumhuriyet tarihçisi Rıdvan Şükür, Kocaeli valisi İlhami Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Erken Cumhuriyet dönemi sanayi ve iktisadi kuruluşlarının tarihlerini inceleyerek kitaplaştıran Rıdvan Şükür, yaptığı ve yapacağı kitap çalışmaları hakkında vali Aktaş’ı bilgilendirdi.

Günümüzde artık faaliyette bulunmayan1950 ve 1960’lı yıllarda Gebze çevresinde üretim yapan 3 otomotiv kuruluşunun tarihlerini kitaplaştıran Rıdvan Şükür, şu an Sümerbank bez fabrikalarını incelediğini ve kitaplaştırdığını vali Aktaş’a belirtti.

Kocaeli valisi İlhami Aktaş, kendisi ziyaret eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Şükür’ü valilik sitesinden paylaşarak nazik ziyaret nedeniyle teşekkür etti.