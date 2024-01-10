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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Cumhuriyet ve Atatürk Kupası” futbol organizasyonun final karşılaşmasında Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü mağlup eden HATSU, şampiyon oldu.HATAY (İGFA) - Hatay'da 30 futbol takımının sporun bütünleştirici ve birleştirici gücünü yansıtmak amacıyla mücadele ettiği turnuvada, final maçı tamamlandı.

Depremi unutturmak, moral ve motivasyonu arttırmak için HBB Esentepe Baba Kerim Futbol Sahası’nda gerçekleşen maçlarda takımlar, şampiyonluk ve dereceye girmek için kıyasıya rekabet etti.

Final maçında HATSU; Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü 3-2 yenerek kupanın sahibi ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Üçüncülük mücadelesi için sahaya çıkan Medeniyetlerspor; Yeniçağsporu 5-2 geride bırakarak turnuvanın üçüncüsü olmaya hak kazandı.

Ayrıca şehrin amatör kulüplerinin yönetici ve hocalarından oluşan karma “kırmızı beyaz” protokol ekibinin oynadığı gösteri maçı, renkli görüntülere ev sahipliği yaparken oyuncular; sporda centilmenlik, kardeşlik ve barış vurgusu yaptı.

Final maçını tribünden hemşehrileriyle birlikte izleyen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, maç sonunda düzenlenen ödül törenine de katıldı.

Ödül seremonisinde konuşan Başkan Savaş, "Deprem sonrası şehrimizin ve insanlarımızın normalleşmesini amaçlayan bu organizasyona renk katan ve emek harcayan bütün futbolcu, yönetici ve hakemlerimizi tebrik ediyorum. İki takımın da çok güzel oynadığı kıran kırana bir final karşılaşması oldu. Tabii ki finalin sonunda bir takım galip geldi ama ben her iki ekibi de kutluyorum.” dedi.

Başarısını kupa ile taçlandıran HATSU ekibine ödüllerini Başkan Savaş, ikincilik kürsüsüne çıkan Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü futbolcularına da Başkanvekili Fedai Yücedal verdi.

Üçüncülük sevinci yaşayan Medeniyetlerspor ödüllerini Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca'dan, dördüncü olan Yeniçağsporcuları ise Turnuva Tertip Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım'dan aldı.

Hataylı futbolseverlerin yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurduğu Cumhuriyet ve Atatürk Kupası finali, Cumhuriyetin 100. Yılı’na yakışır bir atmosferde sona erdi.