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Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100.yılında sanatsal üretimi desteklemek, gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen Cumhuriyet’in 100.yılı Resim Sergisi açıldı.KOCAELİ (İGFA) -Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetimi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yılı Resim Sergisi görkemli törenle açıldı. Serginin açılışında Makine İhtisas Organize Sanayi Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kandıra Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın gibi isimlerin yanında sanatseverler, basın mensupları da yer aldı. Sergide Makine İhtisas OSB Resim Yarışması’nda derece alanlar ödüllendirilirken, yarışmaya katılan diğer adayların eserleri de büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, sözlerine bundan 100 sene önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde bağımsızlığımızın sembolü, birlik ve beraberlik ruhumuzun eseri Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerini hatırlatarak başladı.

Silahtaroğlu, Resim Yarışması’nda Türkiye'nin resim sanatında başarılı olan yeni nesil sanatçılarına destek vermek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında güzel sanatları teşvik etmek önceliklerden biri olduğunu söyledi.

“ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİLİM VE SANAT MÜZESİ’Nİ AÇACAĞIZ”

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında başlattığımız bu çalışma ile ileride kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bilim ve Sanat Müzesi’nin çekirdeğini oluşturmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamanın gururunu yaşarken, ülkemizin çağdaş ressamlarını destekliyor olmak, üretim ve sanatın birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemek bizler için onur verici. Makine İhtisas OSB Yönetimi olarak her türlü yaratıcı düşüncenin temelinde sanatın olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanat ve üretimin olduğu her alanda yer almayı kendimize ilke edindik. Bölgemizde üretim yapan firmalar uluslararası piyasada çok önemli yerlere sahipler. Dileğimiz sanatçılarımızın ve eserlerinin global piyasada yerlerini en üst seviyede almalarıdır” diye konuştu.