TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, Bursa Barosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi. Konserden elde edilen gelir ile 101 çocuğun yüzü gülecek. Bu çocuklara eğitim desteği sağlanacak.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yılında 101 çocuğa eğitim katkısı verilmesi amacıyla düzenlenen konsere, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, akademik odaların temsilcileri ve Bursalı müzik severler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yılını anlamlı bir etkinlikle kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Cumhuriyet, ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin sonucunda Türk milletine armağan edilen yeniden doğuşun simgesidir. Türk milletinin hürriyet ve eşitliğini savunan cumhuriyet, tüm düşmanlarına rağmen sarsılmadan yüzyıllarca ayakta kalacaktır” dedi.

Konser geliriyle 101 çocuğa eğitim katkısı sağlanacak böyle bir programın paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, “Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu vatanı armağan eden tüm silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. Yılında; başta çocuklarımız ve kadınlarımız olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ise cumhuriyetin özellikle çocukların geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir kazanım olduğundan bahsetti. Cumhuriyetin 101. Yılını anlamlı bir etkinlikle kutladıkları için memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Av. Metin Öztosun, cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andıklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu da çocukların Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, cumhuriyetin 101. Yılında 101 çocuğa eğitim katkısı verilmesinde paydaş olmalarının önemine değindi. Bursa Barosu ile birlikte çocuk ve kadınların korunmasına yönelik imzaladıkları protokolün önemli bir adım olduğunu aktaran Mustafa Orkun Gazioğlu, konsere destek veren herkese teşekkür etti.

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu ise çocukların eğitimi için tüm paydaşlarla el ele verdiklerini belirterek, “Türk Anneler Derneği 1959 yılında kurulduğundan bu yana 60 şubesiyle çocuklara eğitim bursu sağlıyor. Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 çocuğumuzun elini tutacağız onların hayatına dokunacağız. Konsere gelerek destek veren tüm Bursalılara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Nalan Höke’nin yönetimiyle BAOB Akademik Oda Üyeleri Türk Sanat Müziği Topluluğu, Bursa Barosu Pop/Rock Müzik Grubu 'ESAS' ile Türk Anneler Derneği Üyelerinin sahne aldığı konser gerçekleştirildi.