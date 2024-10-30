Mecidiye’de faaliyet gösteren Mavi Ege Dalış Merkezi dalıcıları, Cumhuriyetin 101.yıldönümünü İGFA'ya özel olarak Saros’da yaptıkları gösteri ile kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiye’de faaliyet gösteren Mavi Ege Dalış Merkezi dalıcıları, Cumhuriyetin 101.yıldönümünü İGFA'ya özel olarak Saros’da yaptıkları gösteri ile kutladı.

Dalıcılar, İbrice Balıkçı Barınağı girişinde, sezonun kapanış dalışını Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yıldönümü için yaptıklarını belirttiler.

Berkay Delen’de bu dalışı görüntüledi.

Daha önce de bir çok bayramlarda su altı dalış yapan Mavi Ege Dalış Merkezi Cumhuriyetin 101. Yıldönümünde bu geleneği devam ettirdi.