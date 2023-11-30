Sanatçıların hikaye metinleriyle bütünleşen ve katmanlaşan sergi açılışının heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Sergide Cumhuriyetimizin kazanımlarından, bin yıllık masallara her bir kadının ayrı hikayesi aktarılıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında kadının gücünün kadın fotoğrafçılarla belgelendiği sergide farklı meslek gruplarından Türk kadınlarının günümüzde geldiği nokta konu ediliyor.

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