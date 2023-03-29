Küçükçekmece Belediyesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin işbirliğiyle hazırlanan bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılında farklı zaman, kültür, eğitim ve coğrafyalarda yaşamış, kendini var etmiş, risk almış, toplumsal fayda üretmiş, 150 farklı ‘kadın’ ve ‘kadına dair’ görselden oluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Afiş, Efemera, Kartpostal ve Fotoğraf Koleksiyonları ile, Özel Arşiv Koleksiyonu’ndan seçilen görseller 'Cumhuriyetin Kadın Yüzü' sergisinde görücüye çıktı.

16 Nisan'a kadar açık kalacak olan serginin amacı, tarihte kadın görünmezliğine karşı, toplumsal ve özel alanda kendilerini gerçekleştirmek için eğitim alanında, çalışma alanında, özel alanda kendini inşa etmeye çalışan, mücadele veren toplumsal ve tarihsel bir grup olarak kadınları görünür kılmak olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet modernleşmesinde, zorluklara ve imkanlara rağmen, kadınların toplumun her alanında çok çeşitli değerler yaratmaları ile ‘kamusal özne’ olma hikayelerini, tozlu sayfalar arasından göz önüne çıkartmak; kadınların sadece bir ‘eş’ ve ‘anne’ olmalarının ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti ‘’kadın’ının bir ‘özne’ olarak, çoğul, renkli ve zengin bir profil ortaya koyduğunu görselleştirmek; kadınların mikro tarihlerinin, öykülerinin üzerindeki örtüyü kaldırmak; ve günümüz kuşaklarının hafızalarında, kesintilerle de olsa, bu tarihsel sürekliliğin yerini almasını sağlamak.

Sergi, Cumhuriyet’in 100 yılında kadınlara dair görseller, Türkiye’nin modernleşme tarihinin de bir izdüşümü olarak, kadınların farklı yüzlerini sergiliyor.