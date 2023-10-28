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Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en güzel mirasımızın olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle yayınladığı mesajda, “Cumhuriyetim, sen 100 yaşında hepimize umutsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin kanatları altında nice 100 yıllara!” ifadelerini kullandıKOCAELİ (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine armağan ettiği Cumhuriyet, 100’üncü yılını kutluyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayan ve Türk milletinin Cumhuriyetimizi tüm benliği ile koruması gerektiğinin altını çizen Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Milletimiz bundan 100 yıl önce Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte küllerinden yeniden doğdu.

“MÜJDEYİ İZMİT’TEN VERDİ”

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından 9 ay önce İzmit’ten Cumhuriyet’in ilan edileceğinin müjdesini verdi. Tüm imkânsızlıklara rağmen Türk milletinin eşsiz mücadelesi ile 100 yıl önce ülkemizin bağımsızlık ve özgürlüğü ilan edildi. Güzel ülkemiz tam 100 yıl önce hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceğini tüm dünyaya duyurdu.

“EN BÜYÜK YADİGÂR”

Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan ve bağımsızlığından taviz vermeyen yüce Türk milleti, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir tarih yazdı. Ulu Önderimizin ‘En büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil; ülkemizin bugünü ve yarını, bir çocuğun gülüşü, özgürlüğe varışın simgesidir. Cumhuriyet, tarihimizin bize armağan ettiği en büyük yadigârdır. Atatürk’ün dediğini gibi: Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

“İLLE DE CUMHURİYET!”

Farklı fikirlere saygı duymayı özümseyen Cumhuriyet bizim en büyük güvencemiz, onu korumak ise birinci vazifemizdir. 100 yıl önce sahip çıktığımız bağımsızlığımıza nice 100 yıllar sahip çıkacak, ‘İlle de Cumhuriyet’ diye haykırmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10. Yıl Nutkunda şöyle söylüyor: Türk milleti! Ebediyete akıp giden her 10 senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

“BULUNDUĞUNUZ HER YERDE BUGÜNÜ KUTLAYIN!”

29 Ekim, bu milletin özüne sahip çıkma günüdür. Bulunduğumuz her yerde bildiğimiz her şekilde bu kutlu günü kutlayalım. Bu vesileyle Cumhuriyet’i bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm devlet adamlarımızı ve bağımsızlığımız için canını veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetim, sen 100 yaşında hepimize umutsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin kanatları altında nice 100 yıllara, YAŞASIN CUMHURİYET!