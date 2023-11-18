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15 yıldır yardımseverlik koşularına katılarak binlerce çocuğun nitelikli eğitim desteğiyle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 45. İstanbul Maratonu’nda “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim İçin Koşuyor” kampanyasıyla binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak için bağış topladı. 5 Kasım’da gerçekleştirilen maratonda TEGV’li çocuklar için koşan 679 kişi yaklaşık 3 bin çocuğun eğitim giderlerine destek oldu. Kampanyaya bağışlar 20 Kasım’a kadar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla Cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Kasım Pazar günü düzenlenen 45. İstanbul Maratonu’na katıldı. Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olan 45. İstanbul Maratonu’nda TEGV koşucuları, gönüllüleri ve çalışanları hep beraber adımlarını çocukların geleceğine umut olmak için attı.

TEGV yardımseverlik koşularındaki 15’inci yılını doldurdu

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır şekilde, “Yüzyılın Koşusu” sloganıyla coşkuyla gerçekleştirilen maratonda, TEGV koşucuları “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim İçin Koşuyor” kampanyasıyla adımların çocuklar için attı. Kampanya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin çocuğun bir yıllık eğitim giderleri için bağış toplandı. TEGV’in bu yılki kampanya hedefi ise 4.000 çocuğa ulaşmak. Yardımseverlik koşularındaki 15’inci yılını dolduran TEGV, maratonlar sayesinde yaratılan kaynakla binlerce çocuğun nitelikli eğitim desteğiyle buluşmasını sağladı.

Kampanyaya 20 Kasım’a kadar bağış yapılabiliyor

679 TEGV koşucusunun enerji ve heyecanıyla birleşen adımların iyiliğe dönüştüğü kampanyaya destekler 20 Kasım’a kadar devam ediyor. Çocukların hayallerine ve geleceğine destek olmak isteyenler 20 Kasım Pazartesi günü saat 23.59’a kadar https://www.tegv.org adresi üzerinden bağış yapabilirler.