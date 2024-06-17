CW Enerji, 19-21 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan Intersolar Europe Fuarı’nda yerini alacak. Firma fuarda son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, 19-21 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan Intersolar Europe Fuarı’nda yerini alacak.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, birbiri ardına düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ettiklerini söyledi. Sektörleri ile ilgili ulusal ve uluslararası fuarlarda yerlerini alarak ürünlerini katılımcılarla bir araya getirdiklerini ifade eden Sarvan, “CW Enerji olarak 19-21 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenecek olan Intersolar Europe Fuarına da katılım sağlayacağız. Fuar için hazırlıklarımızı tamamladık. Her fuarda olduğu gibi Intersolar Europe Fuarı’nda da alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte ziyaretçilerimize ürünlerimizi detaylı bir şekilde anlatacak ve sektörel gelişmeleri yakından göreceğiz. Sektör paydaşlarımızı ve tüm katılımcıları Münih Uluslararası Kongre Merkezi’nde (ICM) gerçekleşecek olan fuarda Hall:1’de bulunan 360 no’lu standımıza bekliyoruz” dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Her yıl katıldıkları Intersolar Europe Fuarını çok önemsediklerine dikkat çeken Sarvan, “Yenilenebilir enerji sektörü gelişmeye çok açık bir alan. Fuarlarda bu alandaki gelişmeleri yakından görme fırsatımız da oluyor. Biz de CW Enerji olarak son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimizi Intersolar Europe Fuarı’nda sergileyeceğiz. Alanında uzman ekibimizle birlikte yine oldukça güzel bir fuara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Yerli ve milli olan ürünlerini geniş bir yelpazede katılımcılara tanıtacaklarını dile getiren Sarvan, bu şekilde Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki gücünü ve potansiyelini uluslararası arenada da gözler önüne sereceklerini kaydetti.