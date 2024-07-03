CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarvan, “Global ölçekte sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ediyoruz. Bizleri kabul eden ve görüşme için geniş zaman ayıran Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves’e teşekkür ediyoruz” dedi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sayılı firmanın kabul edildiği ve CW Enerji’nin de öne çıktığı toplantıda, CW Enerji'nin Amerika'da gerçekleştireceği ticaret ve iş birlikleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarvan, Graves ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bizleri kabul eden ve görüşme için geniş zaman ayıran Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves’e teşekkür ediyoruz. CW Enerji olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ticari yatırım etkinliği olan SELECT USA Yatırım Zirvesi’ne katıldık. Zirve binlerce yatırımcıyı, işletmeyi bir araya getiriyor. Amerika'nın en prestijli yatırım etkinliklerinden biri olan SELECT USA'e katılarak, uluslararası arenada daha güçlü adımlar atmak için önemli temaslarda bulunduk. Global ölçekte sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ediyoruz” dedi.

AMERİKA’DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BÜYÜME YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Sürdürülebilir enerji çözümleri alanında Türkiye’de olduğu gibi global pazarda da büyümeye devam ettiklerini dile getiren Sarvan, Amerika'da gerçekleştirilecek iş birliklerinin firmalarının uluslararası stratejilerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Küresel enerji sektöründe daha sağlam adımlar atmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sarvan, “SELECT USA uluslararası firmaların Amerikan pazarına açılmalarında ya da büyümelerinde destek olmak üzere oluşturulan bir program. SELECT USA’ya katılarak yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladık ve Amerika’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi sahibi olduk. Bu kapsamda, Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı Don Graves ile görüşmemiz firmamızın uluslararası iş birlikleri ve Amerika pazarındaki potansiyel projeleri için de güzel bir adım oldu. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde Amerika’da da başarılı bir şekilde büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu.