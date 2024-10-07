CW Enerji, 9-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda yer alarak, ürünlerini ziyaretçileri ile bir araya getirecek. Firma, etkinliğin Platin Sponsoru olarak da dikkatleri üzerine çekecek.İSTANBUL (İGFA) - Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sarvan, fuar aracılığı ile sektörün önde gelen firmaları ve pazarın yeni oyuncuları ile aynı çatı altında bir araya geleceklerini ifade ederek, “Bu fuara düzenli olarak katılım sağlıyoruz ve fuarı oldukça önemsiyoruz. Etkinlikte aynı zamanda Platin Sponsor olduk. 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuarda, Salon:5'te bulunan A153-154-157-158 nolu CW Enerji stantlarına tüm sektör paydaşlarımızı ve katılımcıları davet ediyoruz” dedi.

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Fuar boyunca son teknoloji ile ürettikleri ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacaklarını ifade eden Sarvan, aynı zamanda güneş enerjisi alanında AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdikleri çözümleri de tanıtacaklarını kaydetti.

Sarvan, EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda sektördeki en güncel gelişmelerin ve geleceğe yönelik vizyonların paylaşılacağını dile getirerek, “Fuarda alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla birlikte yüksek verimli güneş panellerimiz ve güneş enerjisi teknolojilerinin geleceğine yönelik çözümlerimizi sergileyerek, ziyaretçilerimize detaylı bilgiler aktaracağız. Geçtiğimiz yıl başarıyla noktaladığımız EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nın ardından, bu yıl da 3 gün boyunca deneyimli bir ekiple sektör paydaşlarımız ile bir araya geleceğimiz için mutluyuz” diye konuştu.