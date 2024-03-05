CW Enerji, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'yı ağırladı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın eşlik ettiği Shava, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'yı ağırladı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'ya eşlik ederek, kendisine çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Shava’ya AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını aktardıklarını belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Shava’nın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü söyledi. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Sarvan, “Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine fabrikamızı gezdirdik. Shava üretim sürecimizi yakından gördü ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında bilgilendirildi” dedi.

Shava’nın çalışma arkadaşları ile de bir araya geldiğini belirten Sarvan, kendisine CW Enerji’nin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi kaydetti.

ÜRÜNLERİMİZİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANLATTIK

Sarvan, “Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava’ya ürünlerimizi anlattık. Ürettiğimiz güneş panellerimizi birlikte inceledik. Ayrıca savunma sanayisine yönelik geliştirdiğimiz ürünleri, projelerimizi ve araçların şarj edilmesi için geliştirdiğimiz CV Charging Vehicles markamızı da kendisine anlattık. Oldukça güzel bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.