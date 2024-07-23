CW Enerji güneş panelleri ile firmalar enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılamaya devam ediyor. CW Enerji panelleri ile Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın iki ayrı arazideki bina çatısına toplamda 4.164,48 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı. Güneş enerji santralleri ile yılda yaklaşık 257 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 3340 kg karbondioksit salınımı önlenecek.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, hemen her sektörde çatıları güneş enerji santrali ile donatmayı sürdürüyor. Firma Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın iki ayrı arazideki bina çatısına 4.164,48 kWp gücünde güneş enerji santrali projesini tamamladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yenilenebilir enerji çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanında firmaların enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile de iş birliği yaptıklarını belirten Yılmaz, “Firmanın iki ayrı arazide yer alan bina çatısını CW Enerji güneş panellerimiz ile donattık. İlk etapta 3323 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumu yapılırken, ikinci etapta firmanın çatısına 841,48 kWp gücündeki güneş enerji santrali projemizi tamamladık. Farklı arazilerde toplamda 4.164,48 kWp’lik güneş enerji santralleri ile yılda yaklaşık 257 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 3340 kg karbondioksit salınımı önlenecek. Güneş enerji santralleri ile hem enerji maliyetleri düşecek hem de çevreye bir katkı sağlanmış olacak” dedi.

Güneş panelleri ile firmaların enerjisinin önemli bir kısmının güneşten karşılanmasına katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, bu sayede sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe de adım atıldığını kaydetti.

YATIRIMCILARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ MAKSİMİZE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Güneş enerjisinin temiz ve yenilenebilir bir kaynak olarak firmaların enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir rol oynadığını dile getiren Yılmaz, “Dünya çevre sorunları için yenilenebilir enerjiye doğru geçiş yaparken CW Enerji olarak, sektördeki ileri teknolojileri kullanarak yatırımcıların enerji verimliliğini maksimize etmeyi hedefliyoruz. Güneş enerji sistemlerini kullanmak, daha sağlıklı ve temiz bir çevreye katkıda bulunmanın en önemli yollarından biri. Bu düşünceyle, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi hedefliyor ve çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” diye konuştu.