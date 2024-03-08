CW Enerji, birçok yerde hayata geçirdiği projelerle iz bırakmaya devam ediyor. Manisa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3597 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji, firmanın sınırsız güneş enerjisinden yararlanmasına katkı sağladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Manisa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3597 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı ve firmanın sınırsız güneş enerjisinden yararlanmasına katkı sağladı.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bir firmayı daha güneş enerji santrali ile buluşturduklarını söyledi. Son teknolojinin yer aldığı üretim hatları ve güçlü, alanında uzman ekipleri ile kaliteli üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, “Hızla çalışmalarımıza devam ediyor ve firmaların çatılarını güneş panellerimiz ile donatmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Manisa’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma sağladık ve firmanın çatısına 3597 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 337 ağacı kurtararak 2.233.258 kg karbondioksit eşdeğeri kadar salımının önüne geçecek” dedi.

Yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleri ile sektörde hızla büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

GÜNEŞİN SONSUZ ENERJİSİ İLE ÜRETMEYE DEVAM

Kuruldukları günden bu yana güneşin sonsuz enerjisi ile üretmeye ve yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırmaya devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Güneş enerji santrali kurmak isteyen yatırımcılara işin her aşamasında kaliteli ve hızlı hizmet sağlamak adına tecrübeli bir kadro ile çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok firmayı güneş panelleri ile donattık ve bu paneller sayesinde firmalar kendi elektriklerini üretiyor ve doğa dostu olan güneşten yararlanıyor” diye konuştu.

Yılmaz, güneş enerjisinin sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji üretimi için oldukça önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, CW Enerji olarak güneş enerjisini yaygınlaştırmaya ve dünyamız için oldukça önemli hale gelen temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.