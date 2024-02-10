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CW Enerji, daha yaşanabilir bir dünya için adımlarını hız kesmeden atmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki firmaların çatılarına güneş enerji santrali kuran CW Enerji, Aydın’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptı ve firmanın çatısına 2137,49 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, fabrikaların ihtiyacı olan enerjiyi güneş enerji panelleri ile sağlamaya devam ediyor. Aydın’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yapan CW Enerji, firmaya 2137,49 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında konuşan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sürdürülebilir enerji çözümleriyle temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Yılmaz, “Güneş enerjisi ile çevresel etkileri en aza indirmek mümkün. Günümüzde dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. İklim değişikliği ile mücadele edilen içinde bulunduğumuz çağda enerji üretim araçlarının doğaya olan etkisi de sürekli tartışılıyor. Fosil yakıtlar açığa çıkardıkları sera gazı emisyonları bakımından zararlı. Bu kaynaklar aynı zamanda tükenebilir kaynak oldukları için sürdürülebilir de değiller. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar kullanılarak enerji üretilmesi kritik bir öneme sahip. Günümüzün teknolojileri ve enerji üretim araçları arasında da güneş enerji santralleri bilinen en temiz yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞIYOR

Güneş enerjisinin dünyanın her yerine ulaşan, her yerde kullanılabilen yenilenebilir bir enerji çeşidi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu nedenle güneş enerjisinden elektrik üretme sistemlerine ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

Bu çerçevede; Aydın’da faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Firmanın çatısına 2137,49 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panelleri ile firma yılda yaklaşık 1.378.046 kg karbon salımının önüne geçecek. Aynı zamanda yılda 208 ağacın kurtarılması sağlanacak” diye konuştu.