CW Enerji, ülkemizin dört bir yanında düzenlenen fuarlarda gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Firma, 20. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda da yerini aldı ve tarım sektörüne yönelik geliştirdiği ürünlerini ziyaretçileri ile bir araya getirdi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, bu yıl 20.’si gerçekleştirilen Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda yerini aldı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ülkemizin çeşitli yerlerinde düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na katılım sağladıklarını belirten Sarvan, “Fuarda tüm enerjimizle yer aldık. Fuar boyunca ziyaretçilerimize tarım sektörüne yönelik sunduğumuz çözümlerimizi anlattık. Fuar boyunca bizleri ziyaret eden sektör paydaşlarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

PROJELERİMİZİ ZİYARETÇİLERİMİZLE BİR ARAYA GETİRDİK

Son yıllarda kullanım alanı gittikçe artan güneş paneli uygulamalarının pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Sarvan, CW Enerji olarak bu alanda tarım sektörüne yönelik de projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Sarvan, tarım sektörüne yönelik geliştirdikleri çözümlerle çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Bu alanda da hem çevre dostu hem de maliyet açısından daha verimli sistemler sunuyoruz. Güneş enerjisi kullanılarak geliştirilen sistemlerimizle çiftçilerimizin yanındayız. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda da hayata geçirdiğimiz projelerimizi ziyaretçilerimizle bir araya getirdik.” diye konuştu.

Sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojiler konusundaki uzmanlıklarını tarım sektörüne yönelik geliştirdikleri ürünlerle de sergilediklerini belirten Sarvan, yenilikçi yaklaşımları ile tarımsal üretimi daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.