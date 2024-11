CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren satış noktalarını Antalya’da ağırladı. Bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nda bir araya gelen katılımcılar, fabrikada üretimi yerinde inceleme şansını bulurken aynı zamanda çeşitli konularda eğitimler aldı. Muhteşem bir gala yemeği ile son bulan toplantıda satış noktalarına ödüller de verildi.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, her geçen yıl büyüyerek ilerleyen ve bu yıl 14.’sü düzenlenen ‘Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Türkiye genelinde hizmet veren satış noktaları ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nda bir araya gelerek hammadde gelişinden panellerin paketlenmesine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi ve çeşitli konularda eğitimler aldı.

Toplantının ilk gününde katılımcılar ilk önce Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret etti ve burada üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilen katılımcılar, CW Enerji AR-GE faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilirken, firmanın son teknoloji ile üretilen inovatif ürünlerinin yapım aşaması hakkında da bilgi sahibi oldu.

Toplantının ikinci gününde 2025 yılına dair sektör hedefleri ve öngörüler konuşuldu

‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nda bir konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler vererek başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Her geçen gün kendilerini daha çok geliştirerek, başarılı projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerine dikkat çeken Sarvan, satış noktaları ile daha güçlü olduklarını kaydetti. Sarvan, “CW Enerji ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Unutmayın, güneş her gün yeniden doğar. Biz de her yeni günle birlikte daha büyük adımlar atacağız. Hep birlikte el ele vererek ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk malı ürünlerinin dünya piyasalarındaki bilinirliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Sarvan, yerli ve milli kaynaklar ile üretime destek olmayı, Türkiye’nin enerji ihtiyacı açısından dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

Geleceğin enerji çözümlerini sunmaya devam edeceğiz

60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, “Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründe gösterdiği başarıda, CW Enerji olarak sektöre yön veren inovasyonlarımız, güçlü üretim kapasitemiz ve etkili pazarlama faaliyetlerimizle fark yaratıyoruz. Sadece üretim ve teknoloji alanında değil, pazarlama ve müşteri ilişkilerinde de örnek bir model sergiliyoruz. Dijital pazarlama, fuarlara etkin katılım, eğitim ve destek programlarımız ile sektörümüzde adımızdan fazlasıyla söz ettiriyoruz. Türkiye’nin güneş enerjisindeki liderliğini güçlendirmek ve küresel temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak bizim için bir görev. Üretimden ihracata, teknolojiden pazarlamaya kadar her alanda büyümemizi sürdüreceğiz. İnovatif ürünlerimiz, güçlü pazarlama stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla sadece bugünün değil, geleceğin de enerji çözümlerini sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sarvan, tüketiciye daha hızlı ulaşmak, ihtiyaçları daha hızlı karşılamak ve daha fazla kişiye ulaşmak adına pazarlama faaliyetlerine önem verdiklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Yılmaz: Bugünlere geldiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz da, satış noktalarıyla birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek “İçinde bulunduğumuz dönemde sektörümüz geleceğin en stratejik konularından biri” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Böylesine değerli ve önemli bir sektöre hizmet edebilmek hepimiz için gurur verici. Hem üretiyor hem istihdam oluşturuyor hem de gelecek nesillere temiz bir dünya bırakıyoruz. Bugünlere geldiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Hep birlikte çok daha iyi yerlere gelecek ve bundan sonra da büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz.” dedi.

Başarılar için ödüller takdim edildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın oldukça yoğun olduğu geleneksel satış noktaları toplantısının son gününde muhteşem bir gala yemeği gerçekleştirildi. Coşku dolu anlara sahne olan galada, türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan sahne aldı. Gala gecesinde ciro, EPC, e-ticaret, sulama, ısı pompası, lityum batarya, MTS gibi kategorilerde başarılı satış noktaları ödüllendirildi.