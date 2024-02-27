CW Enerji, tarım sektörüne yönelik geliştirdiği sistemleriyle de adından söz ettiriyor. Solar sulama sistemleri ile tarım alanlarında elektrik ihtiyacının güneş panellerinden karşılanması sağlayan CW Enerji, tarımda verimlilik artışı ve çiftçilerin enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, tarım sektörüne yönelik sunduğu çözümlerle de sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor. Firma, solar sulama sistemlerinde yenilikçi çözümler sunarak çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Solar sulama sistemleri hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, son yıllarda kullanım alanı gittikçe artan güneş paneli uygulamalarının pek çok alanda kullanıldığını söyledi. Solar sulama sistemleri ile tarım sektörüne yönelik sundukları çözümlerle de sürdürülebilir geleceğe katkı sağladıklarını belirten Sarvan, “Tarımsal sulama alanında da güneş panellerimizden yararlanılıyor. Güneş enerjisiyle çalışan solar sulama sistemlerimiz, geleneksel sulama yöntemlerine kıyasla hem çevre dostu hem de maliyet açısından daha verimli. Bu sistem güneş enerjisi kullanarak tarım alanlarının sulanmasını sağlıyor. Solar sulama sistemlerimiz, tarlalar üzerinde yetişen bitkilere suyun en iyi şekilde dağıtılmasına ve verimin daha çok alınmasını sağladıkları için oldukça faydalıdır.” dedi.

Solar sulama sistemleri sayesinde, özellikle elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde her çeşit sulama sistemi için ekonomik, uzun ömürlü ve çevreci çözümler sunduklarını dile getiren Sarvan, güneş enerjisiyle çalışan özel pompalar sayesinde çeşitli derinliklerde su temini yapabildiğini kaydetti.

MALİYETLER DÜŞÜYOR

Güneş enerjili sulama sistemlerinin uzun kullanım ömrüne sahip olması sayesinde kullanıcılar için oldukça avantajlı bir çözüm olduğuna dikkat çeken Sarvan, “Tarımsal sulamada önemli maliyetlerden biri olan elektrik kullanımından doğan maliyetler bu sistem sayesinde düşüyor. Güneş enerjisinden elektrik üretilerek su pompalarının çalışması sağlanıyor. Tarımsal sulama sistemleri, tarım alanlarının su ihtiyacını gidermeyi sağlayan ve bunu yaparken de ekonomik anlamda kullanıcılarına büyük tasarruf sağlayan sistemler. CW Enerji olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunarak çiftçilerimizin ve tarım işletmelerimizin verimliliğini artırmaları için çalışıyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemlerimiz, çiftçilerin su kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlarken, çevre dostu ve ekonomik bir seçenek sunuyor ve aynı zamanda tarımsal üretimi sürdürülebilir bir şekilde destekliyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK

“Kuraklık ve su kıtlığı, dünya genelinde önemli bir sorun haline geldi” diyen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şöyle devam etti: “Solar sulama sistemlerimiz bu soruna karşı önemli bir çözüm sunuyor. Bu alanda da Türkiye'nin birçok yerinde önemli projelere imza attık. Tüm enerjiyi güneşten sağlıyoruz ve elektrik üretiyoruz. Yüksek verimli panellerimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla tarımsal üretime destek olmaya devam edeceğiz.”