CW Enerji, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3429,14 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Firma, bu adımı ile bir kez daha yeşil enerjiye verdiği önemi gözler önüne serdi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji güneş panelleri firmaların çatısında yerini almaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor. CW Enerji, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3429,14 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, anlaşma yaptıkları firmalara her geçen gün yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Firmanın çatısına 3429,14 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Bu güneş enerji santrali ile firma yıllık ortalama 1.744.195 kg karbon salımının önüne geçecek ve yılda 263 ağacı kurtarmış olacak. Bir firmayı daha güneş panellerimiz ile donattığımız ve sürdürülebilir geleceğe bir adım daha attığımız için mutluyuz” dedi.

SEKTÖR ADINA KAZANIMLAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“CW Enerji olarak, AR-GE çalışmalarımızla sektörün gelişim çıtasını bir üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: Üretim kapasitemizi yıllık yaklaşık 1.8 GW’ye çıkardık. Son teknoloji ile tasarladığımız AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyor ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye, ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmaya ve katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz”