CW Enerji ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 38 satış noktası ile 2 milyar 588 milyon 400 bin lira tutarında sözleşme imzalandı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, birbiri ardına anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

Firma ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca toplam 38 satış noktası ile 2 milyar 588 milyon 400 bin lira tutarında ürün satışı sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni anlaşmalara imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel anlaşmalara imza attıklarını belirten Sarvan, güneş enerji sektöründe güçlü anlaşmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sarvan, “Güneş enerjisi sektöründe güçlü anlaşmalarla büyümeye ve ülkemizin temiz enerjideki sektör hedeflerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 2025 yılı için belirlediğimiz sektör hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız anlaşmalar hem şirketimiz hem de sektörel iş ortaklarımız için önemli bir kilometre taşı” diye konuştu.

İnovatif ve çevre dostu ürün portföyleriyle güneş enerjisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Sarvan, teknolojiye yaptıkları yatırımlar ve geniş ürün yelpazemiz ile sektörde fark oluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.