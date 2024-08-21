CW Enerji birbiri ardına anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 27.016.558,10 Dolar tutarında sözleşme imzalandı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 27.016.558,10 Dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ve yeni iş birliklerine imza attıklarını söyledi. Sektörlerinde güçlü iş birliklerine imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, “Birbiri ardına anlaşmalara imza atmaya ve yerli ve milli ürünlerimizde sektörümüz için çalışmamalarımıza hızla devam ediyoruz. Son olarak yine güzel bir sözleşmeye daha imza attık. Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 27.016.558,10 Dolar tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşmenin KAP bildirimi 19 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Anlaşmamız iki firma için de hayırlı olsun” dedi.

Böylesine değerli bir projeye dahil oldukları için oldukça mutlu olduklarını belirten Yılmaz, güneş enerjisi sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

CW Enerji olarak, hayata geçirdikleri projelerle sektörün gelişim çıtasını bir üst seviyeye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Yıllık 1.8 GW’lik üretim kapasitemiz ve son teknoloji ile tasarladığımız AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyoruz. Güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca çalışmalarımızla ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunduğumuz için gururluyuz. CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmaya devam edecek ve emin adımlarla ilerleyerek, CW Enerji’yi geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.