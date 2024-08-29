CW Enerji, lityum batarya ürünleri için yeni bir anlaşmaya imza attı. Firma lityum batarya ürününün satış ve servis hizmetine ilişkin olarak yurt içinde yerleşik ve Türkiye genelinde satış noktaları bulunan bir şirket ile KDV Hariç 5 milyon Dolar tutarında çerçeve niteliğinde satış sözleşmesi imzaladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, lityum batarya ürününün satış ve servis hizmetine ilişkin olarak yurt içinde yerleşik ve Türkiye genelinde satış noktaları bulunan bir şirket ile KDV Hariç 5 milyon Dolar tutarında çerçeve niteliğinde satış sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmenin KAP bildirimi 20 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sözleşme kapsamında lityum batarya ürünlerinin teslimatının 2.500.000 Dolarlık kısmının 1 Haziran 2025 tarihine kadar; kalan 2.500.000 Dolarlık kısmının da 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Sarvan, bu doğrultuda gelişen teknolojiyi oldukça yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Kendimizi sürekli geliştiriyor ve en yeni teknolojileri geliştirerek kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. AR-GE Merkezi’mizde alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Bu kapsamda bünyemizde lityum batarya üretimini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

VERİMLİLİK ESASLI ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE DEVAM

Seri üretimine başladıkları lityum batarya ürünlerinde de önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Sarvan, bu kapsamda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Sarvan, 2023 Mayıs ayı itibarıyla seri üretimine başladıkları lityum batarya ürününün satış ve servis hizmetine ilişkin yeni bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek, “Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik ve Türkiye genelinde satış noktaları bulunan bir şirket ile KDV Hariç 5.000.000,00 Dolar tutarında çerçeve niteliğinde satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında lityum batarya ürünlerinin teslimatının 2.500.000 dolarlık kısmının 1 Haziran 2025 tarihine kadar; kalan 2.500.000 Dolarlık kısmının ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor” diye konuştu.

Sarvan, Türkiye’de önemli lityum batarya üreticilerinden biri olduklarının altını çizerek her zaman ülke ekonomisi için üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceklerini ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

